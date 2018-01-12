《經濟通通訊社１２日專訊》正通汽車（０１７２８）公布，以每股配售價７﹒７元，發行
不超過２﹒２６億股，佔擴大後已發行股本約９﹒０７％。每股配售價較停牌前收市價８﹒７５
元折讓１２％。
正通所得款項淨額預計為１７﹒２７億元，將用作發展汽車融資業務。大摩將負責安排是次
配售。
該股於昨日（１１日）停牌，並於今早九時正恢復買賣。（ｔｔ）
12/01/2018 08:39
《神州民企》正通汽車折讓１２％配股淨籌１７﹒３億元，今早復牌
《經濟通通訊社１２日專訊》正通汽車（０１７２８）公布，以每股配售價７﹒７元，發行
不超過２﹒２６億股，佔擴大後已發行股本約９﹒０７％。每股配售價較停牌前收市價８﹒７５
元折讓１２％。
正通所得款項淨額預計為１７﹒２７億元，將用作發展汽車融資業務。大摩將負責安排是次
配售。
該股於昨日（１１日）停牌，並於今早九時正恢復買賣。（ｔｔ）
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