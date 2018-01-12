《經濟通通訊社１２日專訊》楓葉教育（０１３１７）公布，按每股配售價９﹒１元，以先
舊後新方式配售不超過１﹒１億股，佔擴大後股本約７﹒３８％。
每股配售價較昨日（１１日）收市價９﹒８７元折讓７﹒８％。
所得款項淨額預計為９﹒８９５億元，擬用作潛在海外收購，以及其他一般公司用途現金儲
備。
瑞銀為是次配售代理。（ｔｔ）
12/01/2018 08:38
楓葉教育（０１３１７）折讓約８％配股，淨籌近１０億元
《經濟通通訊社１２日專訊》楓葉教育（０１３１７）公布，按每股配售價９﹒１元，以先
舊後新方式配售不超過１﹒１億股，佔擴大後股本約７﹒３８％。
每股配售價較昨日（１１日）收市價９﹒８７元折讓７﹒８％。
所得款項淨額預計為９﹒８９５億元，擬用作潛在海外收購，以及其他一般公司用途現金儲
備。
瑞銀為是次配售代理。（ｔｔ）
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