楓葉教育（０１３１７）折讓約８％配股，淨籌近１０億元

《經濟通通訊社１２日專訊》楓葉教育（０１３１７）公布，按每股配售價９﹒１元，以先

舊後新方式配售不超過１﹒１億股，佔擴大後股本約７﹒３８％。

每股配售價較昨日（１１日）收市價９﹒８７元折讓７﹒８％。

所得款項淨額預計為９﹒８９５億元，擬用作潛在海外收購，以及其他一般公司用途現金儲

備。

瑞銀為是次配售代理。（ｔｔ）

