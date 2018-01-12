  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2018 16:49

《盤後部署》板塊輪流炒作局面持續，港股續呈大漲小回格局

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國際油價持續向上，布蘭特期油更一度上試７０美元，加上美
股將於日內展開去年第四季業績期，美股氣氛造好，道指昨日再創新高，高見２５５７５點，全
日急升２０５點，報２５５７４點。港股ＡＤＲ亦跟隨外圍造好，昨日夜期亦升百點。
　　港股延續過去１３個交易日的連日升勢，今日高開１７７點，雖匯控（００００５）昨日急
升逾２％後回軟，但資金轉炒其他重磅股，騰訊（００７００）及平保（０２３１８）漲超過
２％，加上內銀股回勇，資源股續見有炒作，港股全日以最高位收市，報３１４１２點，再創逾
十年新高，連升１４個交易日，再創出歷來最長升浪。主板總成交１３８９﹒７４１億元，較昨
日升近８％。
　　國指升１７３點或１﹒４％，報１２４６８點；滬指升３點或０﹒１％，報３４２８點。

＊美國將公布通脹及零售銷售數據＊
　
　　美國於日內將多項重要經濟數據公布，包括１２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）及零售銷售
數據，市場預期前者按月升０﹒２％，較前值０﹒１％高，預期按年則上升１﹒７％，與前值相
若；後者則預期按月升０﹒４％，低於前值的０﹒８％，惟將會是連續４個月錄得升幅。不過，
據早前萬事達卡（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）的研究顯示，去年感恩節及聖誕節旺季期間，美國不
計汽車的整體零售營業額按年升４﹒９％，故上月零售銷售有望較預期高。
　　若１２月ＣＰＩ數據高於預期，有很大機會會大幅提高今月底的加息機率，從而令美股在高
位回調。此外，金融股將於今日打響頭炮於日內放榜，富國銀行、摩通及貝萊德則會率先開鑼。
早前先後有多間銀行預告，須為減稅政策作一次性支出，並會因此影響第四季業績表現，投資者
應留意美國金融股表現是否已反映相關利淡因素。若三者業績表現更好過預期，則有望帶動下周
港股造好。

＊滬指十一連升，惟兩市成交收縮＊

　　中港股市氣氛近日持續暢旺，滬指錄得１１連升，累升４﹒６８％或１５３點，為１９９２
年５月以來最長升浪。不過，滬指升幅已連續多日收窄，今日滬深兩市總成交未能守穩５０００
億元人民幣之上，僅錄得４６１２﹒３９億元人民幣，較昨日４７７２億元人民幣成交稍為收窄
短期出現調整的風險有所增加。
　　港股方面，匯控昨日急升後出現回吐，資金轉至其他重磅股，板塊輪流炒作的局面持續，反
映資金雖從部分股份在高位獲利回吐離場，但對大市整體後市表現仍然樂觀，繼而流入部分已從
高位回落，並已整固了一段時間的股份上。另外，去年石油股表現跑輸不少恆指成分股，近日油
價屢創高位，加上美元持續疲弱，布蘭特期油有望企穩７０美元以上，有利「三桶油」繼續追落
後。

＊匯控下月公布業績前有看好空間＊

　　匯控去年亦大幅跑輸其他重磅股，但隨著匯控去年業績改善，預期去年整體業績表現會較
２０１６年理想，而匯控２月２０日公布全年業績，加上聯儲局仍有機會今年１月加息，匯控表
現可繼續看好。
　　不過，港股已連升１４日，創歷年最長升浪，若市場出現利淡消息，港股勢必借勢出現回調
，投資者應注意高追風險，但考慮到板塊輪流炒作局面持續，料港股仍會以大漲小回格局為主，
短線支持可３１１００點，歷史高位３１９５８點料見阻力。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
朱經緯違規不違法 判入獄不合法理情 44
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
暢所欲妍 ． 屈穎妍
政治裏的森林法則 11
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 1
綠路閑人 ． lolo
《玩轉極樂園》 尋找喚醒初心的鑰匙 8
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 2
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 1
論盡中港台 ． 岑逸飛
欠警覺性豈止鄭若驊 8 新文章
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【精英出走】傳統4A的路，為甚麼愈走愈窄? 1
足球俱樂部 ． 主教練
列強甩轆 曼城一隊獨大 下游混戰 護級生死難料
都市痛症 ． Oscar 治療師
【頭痛發作】撞傷好小事？睇完MRI後才知大鑊了！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
中國的港股
玩樂好去處
【探索好生活】誠品太古店2周年 編輯10大必玩必食必買推介！
美女中醫 ． 譚莉英
【健康警號】水桶腰不止影響外觀，還會引發代謝性疾病？ 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018中港股市有錢途
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
香港的人類發展指數 4
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題
言歸政傳 ． Jenny Yin
袁國強鬆人笑笑口　鄭若驊接手樣好愁 3
健康解「迷」
【OL必看】長期吊住手打字＋坐姿不佳，可導致肌肉萎縮？
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
政是有心 ． 余君雋
低端的不是貧民，而是管理幹部 44
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
我家私房菜 ． 韋太
【冬令補品】枝竹羊腩煲 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊