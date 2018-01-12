《盤後部署》板塊輪流炒作局面持續，港股續呈大漲小回格局

《經濟通通訊社１２日專訊》國際油價持續向上，布蘭特期油更一度上試７０美元，加上美

股將於日內展開去年第四季業績期，美股氣氛造好，道指昨日再創新高，高見２５５７５點，全

日急升２０５點，報２５５７４點。港股ＡＤＲ亦跟隨外圍造好，昨日夜期亦升百點。

港股延續過去１３個交易日的連日升勢，今日高開１７７點，雖匯控（００００５）昨日急

升逾２％後回軟，但資金轉炒其他重磅股，騰訊（００７００）及平保（０２３１８）漲超過

２％，加上內銀股回勇，資源股續見有炒作，港股全日以最高位收市，報３１４１２點，再創逾

十年新高，連升１４個交易日，再創出歷來最長升浪。主板總成交１３８９﹒７４１億元，較昨

日升近８％。

國指升１７３點或１﹒４％，報１２４６８點；滬指升３點或０﹒１％，報３４２８點。



＊美國將公布通脹及零售銷售數據＊



美國於日內將多項重要經濟數據公布，包括１２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）及零售銷售

數據，市場預期前者按月升０﹒２％，較前值０﹒１％高，預期按年則上升１﹒７％，與前值相

若；後者則預期按月升０﹒４％，低於前值的０﹒８％，惟將會是連續４個月錄得升幅。不過，

據早前萬事達卡（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）的研究顯示，去年感恩節及聖誕節旺季期間，美國不

計汽車的整體零售營業額按年升４﹒９％，故上月零售銷售有望較預期高。

若１２月ＣＰＩ數據高於預期，有很大機會會大幅提高今月底的加息機率，從而令美股在高

位回調。此外，金融股將於今日打響頭炮於日內放榜，富國銀行、摩通及貝萊德則會率先開鑼。

早前先後有多間銀行預告，須為減稅政策作一次性支出，並會因此影響第四季業績表現，投資者

應留意美國金融股表現是否已反映相關利淡因素。若三者業績表現更好過預期，則有望帶動下周

港股造好。



＊滬指十一連升，惟兩市成交收縮＊



中港股市氣氛近日持續暢旺，滬指錄得１１連升，累升４﹒６８％或１５３點，為１９９２

年５月以來最長升浪。不過，滬指升幅已連續多日收窄，今日滬深兩市總成交未能守穩５０００

億元人民幣之上，僅錄得４６１２﹒３９億元人民幣，較昨日４７７２億元人民幣成交稍為收窄

短期出現調整的風險有所增加。

港股方面，匯控昨日急升後出現回吐，資金轉至其他重磅股，板塊輪流炒作的局面持續，反

映資金雖從部分股份在高位獲利回吐離場，但對大市整體後市表現仍然樂觀，繼而流入部分已從

高位回落，並已整固了一段時間的股份上。另外，去年石油股表現跑輸不少恆指成分股，近日油

價屢創高位，加上美元持續疲弱，布蘭特期油有望企穩７０美元以上，有利「三桶油」繼續追落

後。



＊匯控下月公布業績前有看好空間＊



匯控去年亦大幅跑輸其他重磅股，但隨著匯控去年業績改善，預期去年整體業績表現會較

２０１６年理想，而匯控２月２０日公布全年業績，加上聯儲局仍有機會今年１月加息，匯控表

現可繼續看好。

不過，港股已連升１４日，創歷年最長升浪，若市場出現利淡消息，港股勢必借勢出現回調

，投資者應注意高追風險，但考慮到板塊輪流炒作局面持續，料港股仍會以大漲小回格局為主，

短線支持可３１１００點，歷史高位３１９５８點料見阻力。（ｔｔ）

