《經濟通通訊社１２日專訊》評級機構標普下調巴西信用評至「ＢＢ－」級，評級展望為穩
定，因對當地１０月總統大選結果及削減成本昂貴的養老金體系的進展感到憂慮。
標普今次行動令巴西長期主權債評級較投資級別低出三個級別，巴西總統特梅爾
（ＭｉｃｈｅｌＴｅｍｅｒ）辦公室秘書長Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ Ｍｏｒｅｉｒａ
Ｆｒａｎｃｏ稱，今次被降級是對沒有通過養老金改革的一個警告。（ｍｎ）
12/01/2018 08:46
《外地經濟》標普下調巴西主權信用評級至「ＢＢ－」
《經濟通通訊社１２日專訊》評級機構標普下調巴西信用評至「ＢＢ－」級，評級展望為穩
定，因對當地１０月總統大選結果及削減成本昂貴的養老金體系的進展感到憂慮。
標普今次行動令巴西長期主權債評級較投資級別低出三個級別，巴西總統特梅爾
（ＭｉｃｈｅｌＴｅｍｅｒ）辦公室秘書長Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ Ｍｏｒｅｉｒａ
Ｆｒａｎｃｏ稱，今次被降級是對沒有通過養老金改革的一個警告。（ｍｎ）
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