《外地經濟》標普下調巴西主權信用評級至「ＢＢ－」

《經濟通通訊社１２日專訊》評級機構標普下調巴西信用評至「ＢＢ－」級，評級展望為穩

定，因對當地１０月總統大選結果及削減成本昂貴的養老金體系的進展感到憂慮。

標普今次行動令巴西長期主權債評級較投資級別低出三個級別，巴西總統特梅爾

（ＭｉｃｈｅｌＴｅｍｅｒ）辦公室秘書長Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ Ｍｏｒｅｉｒａ

Ｆｒａｎｃｏ稱，今次被降級是對沒有通過養老金改革的一個警告。（ｍｎ）

