【駐京專電】中證監對５宗案件作行政處罰，涉及博匯紙業等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬表示，對５宗案

件做出行政處罰包括４宗內幕交易案，涉及股票博匯紙業、科達股份、新賽股份、錢江生化；還

有１宗證券從業人員違法買賣股票案，涉案人為恆泰證券員工。

