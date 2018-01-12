《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬表示，對５宗案
件做出行政處罰包括４宗內幕交易案，涉及股票博匯紙業、科達股份、新賽股份、錢江生化；還
有１宗證券從業人員違法買賣股票案，涉案人為恆泰證券員工。
12/01/2018 16:46
【駐京專電】中證監對５宗案件作行政處罰，涉及博匯紙業等
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬表示，對５宗案
件做出行政處罰包括４宗內幕交易案，涉及股票博匯紙業、科達股份、新賽股份、錢江生化；還
有１宗證券從業人員違法買賣股票案，涉案人為恆泰證券員工。
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