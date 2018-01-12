【駐京專電】中證監：關注新三板「三類股東」不透明問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬介紹，擬申請

ＩＰＯ的新三板掛牌公司在涉及「三類股東」情況時的審核政策。

常德鵬表示，２０１６年以來，新三板企業申請ＩＰＯ數量增多，部分企業出現涉及「三類

股東」的情況，鑒於「三類股東」可能存在層層嵌套、高槓桿、股東身份不透明且無法穿透式監

管的問題，監管部門在發審時進行了重點關注，部分企業也對「三類股東」進行了主動清理。

考慮到該問題不僅涉及到監管政策的落實，也涉及到新三板市場的發展，經過反復研究論證

，近期證監會明確了對存在「三類股東」情況的新三板掛牌企業的監管政策。

一是基於證券法、公司法、ＩＰＯ相關規章的要求，公司穩定性與控股股東和實控人明確性

是基本條件，為保證擬上市公司的穩定性，確保控股股東履行誠信義務，要求公司控股股東、實

控人、第一大股東不能是「三類股東」。

二是為確保「三類股東」是依法設立、規範運作的，要求其已經納入監管部門或自律監管部

門的有效監管。

三是為防止利益輸送，從嚴監管高槓桿結構化產品以及層層嵌套的產品，要求不符合要求的

「三類股東」提出整改計劃，同時要求「三類股東」要穿透監管，中介機構也須就此進行核查。

四是要求「三類股東」對存續期作出合理安排。

