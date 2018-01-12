《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上交所表示，將強化年末突擊交易監管，
中證監派出機構擬於近期現場檢查近１０家公司的突擊交易行為。
上交易表示，突擊交易監管重點關注會計處理不審慎、刻意隱瞞關聯關係、評估作價明顯不
合理和突擊交易的後遺症，下一步將從與年報審核結合、與建立長效監管機制結合、與服務上市
公司和投資者結合三方面強化突擊交易監管。
12/01/2018 18:55
【駐滬專電】上交所：中證監擬近期現場檢查近１０家公司突擊交易
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上交所表示，將強化年末突擊交易監管，
中證監派出機構擬於近期現場檢查近１０家公司的突擊交易行為。
上交易表示，突擊交易監管重點關注會計處理不審慎、刻意隱瞞關聯關係、評估作價明顯不
合理和突擊交易的後遺症，下一步將從與年報審核結合、與建立長效監管機制結合、與服務上市
公司和投資者結合三方面強化突擊交易監管。
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