【夜期時段】即月期指最新報３１４０６點，跌１點，低水７點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１４１７點，升１０點，高水４

點，最新報３１４０６點，跌１點，低水７點，合約成交１８４１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２４８６點，升８點，高水１７點，最新報

１２４７１點，跌７點，高水２點，合約成交９３１張。（ｃｈ）

