《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１４１７點，升１０點，高水４
點，最新報３１４０６點，跌１點，低水７點，合約成交１８４１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２４８６點，升８點，高水１７點，最新報
１２４７１點，跌７點，高水２點，合約成交９３１張。（ｃｈ）
12/01/2018 18:08
【夜期時段】即月期指最新報３１４０６點，跌１點，低水７點
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１４１７點，升１０點，高水４
點，最新報３１４０６點，跌１點，低水７點，合約成交１８４１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２４８６點，升８點，高水１７點，最新報
１２４７１點，跌７點，高水２點，合約成交９３１張。（ｃｈ）
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