【企業盈警】ＤＸ﹒ＣＯＭ（８０８６）料中期虧損逾３８００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》ＤＸ﹒ＣＯＭ控股（０８０８６）發盈警，預料截至去年１２

月底止中期將錄得除稅後虧損３８００萬至４２００萬元，主要歸因於出售可供出售投資之已變

現虧損，以及電子商務業務之收益及利潤率持續減少。（ｃｈ）

