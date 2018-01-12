《經濟通通訊社１２日專訊》ＤＸ﹒ＣＯＭ控股（０８０８６）發盈警，預料截至去年１２
月底止中期將錄得除稅後虧損３８００萬至４２００萬元，主要歸因於出售可供出售投資之已變
現虧損，以及電子商務業務之收益及利潤率持續減少。（ｃｈ）
12/01/2018 18:46
【企業盈警】ＤＸ﹒ＣＯＭ（８０８６）料中期虧損逾３８００萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》ＤＸ﹒ＣＯＭ控股（０８０８６）發盈警，預料截至去年１２
月底止中期將錄得除稅後虧損３８００萬至４２００萬元，主要歸因於出售可供出售投資之已變
現虧損，以及電子商務業務之收益及利潤率持續減少。（ｃｈ）
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