【焦點新股】希瑪眼科暗盤收市升逾七成，每手賺逾４１００元

《經濟通通訊社１２日專訊》希瑪眼科（０３３０９）將於下周一（１５日）在主板掛牌，

在輝立暗盤交易場開報４元，比上市價２﹒９元高出３７﹒９％；其後升幅擴大，一度高見

５﹒０５元，升幅７４％。收報４﹒９７元，較招股價高７１﹒４％。每手２０００股，不計手

續費賺４１４０元。

在耀才暗盤新股交易中心，一度高見５﹒０６元，收報４﹒９６元，較招股價高７１％，每

手不計手續費賺４１２０元。（ｃｈ）

