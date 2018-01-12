《經濟通通訊社１２日專訊》希瑪眼科（０３３０９）將於下周一（１５日）在主板掛牌，
在輝立暗盤交易場開報４元，比上市價２﹒９元高出３７﹒９％；其後升幅擴大，一度高見
５﹒０５元，升幅７４％。收報４﹒９７元，較招股價高７１﹒４％。每手２０００股，不計手
續費賺４１４０元。
在耀才暗盤新股交易中心，一度高見５﹒０６元，收報４﹒９６元，較招股價高７１％，每
手不計手續費賺４１２０元。（ｃｈ）
12/01/2018 18:42
【焦點新股】希瑪眼科暗盤收市升逾七成，每手賺逾４１００元
《經濟通通訊社１２日專訊》希瑪眼科（０３３０９）將於下周一（１５日）在主板掛牌，
在輝立暗盤交易場開報４元，比上市價２﹒９元高出３７﹒９％；其後升幅擴大，一度高見
５﹒０５元，升幅７４％。收報４﹒９７元，較招股價高７１﹒４％。每手２０００股，不計手
續費賺４１４０元。
在耀才暗盤新股交易中心，一度高見５﹒０６元，收報４﹒９６元，較招股價高７１％，每
手不計手續費賺４１２０元。（ｃｈ）
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