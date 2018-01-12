《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，去年１２月份外匯基金的境外資產增加８３３億
港元，至３５０７９億港元。
貨幣基礎為１６９４６億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結
餘，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４００億港元。
對外負債總額為四億港元，為須支付予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｂｉ）
12/01/2018 16:50
【本港經濟】金管局：上月外匯基金境外資產增加８３３億元
《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，去年１２月份外匯基金的境外資產增加８３３億
港元，至３５０７９億港元。
貨幣基礎為１６９４６億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結
餘，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４００億港元。
對外負債總額為四億港元，為須支付予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｂｉ）
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