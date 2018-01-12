港股今再漲２９２點收３１４１２創十四連升，成交１３９０億

《經濟通通訊社１２日專訊》美股再創新高，引發港股繼續上揚。美國將於日內進入業績期

，美股昨日（１１日）見偷步炒作，道指再次破頂，收市急升２０５點，報２５５７５點。港股

今早高開１７７點報３１２９８點。之後多隻藍籌股造好，平保（０２３１８）、吉利

（００１７５）、神華（０１０８８）、油股、騰訊（００７００）、內銀紛紛上升，升幅全面

，最終港股漲２９２點或０﹒９４％，報３１４１２點為全日最高位收市，亦見逾十年高，暫時

連升１４日累升２１７８點或７﹒４５％，為歷來最長升浪。

中國公布按人民幣計出口增１０﹒８％，進口更增加１８﹒７％。國指收漲１７３點或

１﹒４１％，報１２４６８點。

滬深股市走勢分化，滬綜指收升０﹒１％，連升第１１日，為１９９２年５月以來最長升浪

，後３４２８點；深市走弱，創業板收跌１％。



＊藍籌股繼續見資金湧入，內險及騰訊均走上＊



本港藍籌股繼續見資金湧入。內險方面，市傳平保旗下陸金所４月到香港上市，令平保發力

，漲３﹒４１％報８６﹒４元。新保（０１３３６）、太保（０２６０１）、國壽

（０２６２８）分別升１﹒３３％、１﹒７６％及１﹒６３％，分別報５３﹒３５元、３７﹒５

元及２４﹒９元。

騰訊獲中金升目標至５４０元，據知情人士透露，中國最大的線上電影票務平台貓眼微影，

正計劃在香港進行ＩＰＯ，貓眼微影的投資者包括光線傳媒和騰訊，結果騰訊收漲２﹒９８％，

報４４２﹒２元。軟件股方面，野村降金軟（０３８８８）評級至中性，股價跌４﹒５９％，報

２７﹒０５元。而手遊股ＩＧＧ（００７９９）見北水湧入，股價急漲１１﹒０６％報９﹒４４

元，皆因有報道指中國成全球最大移動遊戲市場。

匯控（００００５）昨日見逾九年高後，今日回落０﹒４２％，報８３﹒７元。同業渣打

（０２８８８）走勢良好，股價升１﹒３３％，報８７﹒８５元以全日最高位收市，見逾４個月

高。



＊建行全日最高位收市破頂，正通旺市中配股＊



四大行及招行（０３９６８）繼續上揚，建行（００９３９）升１﹒４３％，報７﹒７８元

以全日最高位收市兼破頂，工行（０１３９８）升１﹒６８％，報６﹒６４元。農行

（０１２８８）漲０﹒５％，報４元。中行（０３９８８）揚１﹒２３％，報４﹒１１元。交行

（０３３２８）升１﹒３２％，報６﹒１５元。招行升２﹒８２％，報３４﹒６５元。

正通汽車（０１７２８）今日復牌，公司宣布折讓１２％，以每股配售價７﹒７元配股，今

日價跌４﹒３４％，報８﹒３７元。而中汽協預計，今年內地商用車銷量增長約１％，乘用車增

約３％，整體汽車銷量約３０００萬輛。車股有資金追入，吉利（００１７５）升２﹒６６％，

報２７元；比亞迪（０１２１１）漲３﹒１３％，報７０﹒９５元。（ｆｆ）

