《經濟通通訊社１２日專訊》高等法院早前裁定黃之鋒、岑敖暉及黃浩銘等１６名人士，在
佔領運動期間違反法庭禁制令，阻撓旺角清場，被判藐視法庭罪成，辯方律師已接獲法院通知，
案件將於下星期三（１７日）判刑。
１６名被告分別為認罪的黃之鋒、岑敖暉、周蘊瑩、朱緯圇、張啟康、蔡達誠及司徒子朗７
人，和９名被裁定罪成的被告黃浩銘、朱佩欣、郭陽煜、趙志深、陳寶瑩、關兆宏、熊卓倫、馮
啟禧及麥盈湘。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/01/2018 13:08
【香港政情】黃之鋒岑敖暉等１６人藐視法庭罪下周三判刑
《經濟通通訊社１２日專訊》高等法院早前裁定黃之鋒、岑敖暉及黃浩銘等１６名人士，在
佔領運動期間違反法庭禁制令，阻撓旺角清場，被判藐視法庭罪成，辯方律師已接獲法院通知，
案件將於下星期三（１７日）判刑。
１６名被告分別為認罪的黃之鋒、岑敖暉、周蘊瑩、朱緯圇、張啟康、蔡達誠及司徒子朗７
人，和９名被裁定罪成的被告黃浩銘、朱佩欣、郭陽煜、趙志深、陳寶瑩、關兆宏、熊卓倫、馮
啟禧及麥盈湘。（ｃｗ）（ｚｚ）
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