【香港政情】黃之鋒岑敖暉等１６人藐視法庭罪下周三判刑

《經濟通通訊社１２日專訊》高等法院早前裁定黃之鋒、岑敖暉及黃浩銘等１６名人士，在

佔領運動期間違反法庭禁制令，阻撓旺角清場，被判藐視法庭罪成，辯方律師已接獲法院通知，

案件將於下星期三（１７日）判刑。

１６名被告分別為認罪的黃之鋒、岑敖暉、周蘊瑩、朱緯圇、張啟康、蔡達誠及司徒子朗７

人，和９名被裁定罪成的被告黃浩銘、朱佩欣、郭陽煜、趙志深、陳寶瑩、關兆宏、熊卓倫、馮

啟禧及麥盈湘。（ｃｗ）（ｚｚ）

