《經濟通通訊社１２日專訊》律政司司長鄭若驊獲特首林鄭月娥批准在上任後繼續處理未完
成的仲裁案件。民主黨立法會議員林卓廷質疑，林鄭月娥為何不邀請前律政司司長袁國強，留任
至鄭若驊完成手頭工作後再離任。他又認為，鄭若驊擔任律政司司長的同時，又要處理未完成的
仲裁案件，難免令公眾擔心有潛在利益衝突。
對於鄭若驊以工作繁忙為由解釋僭建事件，林卓廷質疑，出任司長後的公務將比過往更忙，
鄭若驊是否能勝任有關工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/01/2018 16:47
【香港政情】林卓廷質疑為何不邀袁國強留任至鄭若驊完成仲裁案件
《經濟通通訊社１２日專訊》律政司司長鄭若驊獲特首林鄭月娥批准在上任後繼續處理未完
成的仲裁案件。民主黨立法會議員林卓廷質疑，林鄭月娥為何不邀請前律政司司長袁國強，留任
至鄭若驊完成手頭工作後再離任。他又認為，鄭若驊擔任律政司司長的同時，又要處理未完成的
仲裁案件，難免令公眾擔心有潛在利益衝突。
對於鄭若驊以工作繁忙為由解釋僭建事件，林卓廷質疑，出任司長後的公務將比過往更忙，
鄭若驊是否能勝任有關工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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