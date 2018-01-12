【香港政情】鄭松泰倒插國旗，理大完成紀律聆訊後決定不與其續約

《經濟通通訊社１２日專訊》身兼理工大學應用社會科學系專任導師的熱血公民立法會議員

鄭松泰下午在社交媒體表示，今日收到理大通知，校方早前就其倒插國旗區旗案的紀律聆訊已完

成，決定將於今年６月約滿到期後，不會與他續約，理由是其行為與大學的形象不符。

鄭松泰於２０１６年１０月在立法會會議廳內，將建制派桌上的國旗和區旗倒插，去年被裁

定侮辱國旗罪及侮辱區旗罪，被罰款５０００元。（ｃｗ）（ｚｚ）

