《神州經脈》去年出口止跌大升，Ｍ２歷史新低，中央政治局研修憲

《經濟通通訊社１２日專訊》中國２０１７年美元計出口增７﹒９％，一改此前連續兩年的

負增長。滬綜指收升０﹒１％，報３４２８﹒９４點，連升第１１日，為１９９２年５月以來最

長升浪；深成指收跌０﹒０２％，報１１４６１﹒９９點；創業板收跌１﹒０３％，報

１７８５﹒７０點。

全周計，滬綜指累升１﹒０９％，深成指雖然連升八日後斷纜，但全周仍累升１﹒０５％，

創業板則跑輸，跌０﹒８７％。兩市全日成交４６１３億元（人民幣．下同），按日減少３％。



＊價格對進口貢獻率５２﹒６％＊



海關總署公布，按美元計，２０１７年進口１８４０９﹒８５億美元，按年增１５﹒９％；

出口２２６３４﹒９億美元，按年增７﹒９％；貿易順差４２２５﹒０６億美元。

按人民幣計，２０１７年中國出口同比增長１０﹒８％；進口同比增長１８﹒７％；貿易順

差２﹒８７萬億元。

海關總署指，２０１７年價格對中國進口增長的貢獻率為５２﹒６％，對出口增長的貢獻率

為３７﹒３％。人民幣匯率一直認為對外貿進出口有影響，但影響程度有限。

九州證券認為，儘管中國２０１７年全年進口處於明顯的高位水平，但並不能說明中國經濟

內需強勁，原因在於：１）進口高增相當一部分是價格因素，剔除價格因素後的進口同比將大幅

下調；２）由於國內環保、限產，進口佔比增加；３、低基數效應對於進口貢獻很大。

招商證券則預計，２０１８年價格對貿易的貢獻度有所下降，但在全球復甦和貿易鏈條復甦

的背景下，貿易量將維持強勁增長，預計全年出口增速為７％。



＊天然氣進口大升２７％創紀錄＊



海關總署數據顯示，２０１７年，中國鐵礦石全年進口量增加５％至創紀錄的１０﹒７５億

噸，為連續第二年超過１０億噸。全年天然氣進口量較２０１６年上升２７％，達創紀錄的

６８５７萬噸。全年鋼鐵進口量幾近持平，為１３３０萬噸。

數據還顯示，２０１７年，中國對北韓出口同比增長８﹒３％，進口同比下降３３％。１２

月自北韓進口同比大降８１﹒６％至５４３４萬美元，錄至少２０１４年１月以來最小月度規模

。此外，去年全年對美國貿易順差２７５８億美元。



＊１２月新增貸款錄近兩年最低＊



人行公布，２０１７年１２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１６７﹒６８萬億元，同比增長

８﹒２％，遠低於年初政府工作報告制定的１２％目標，錄歷史新低。

２０１７全年，人民幣貸款增加１３﹒５３萬億元，同比多增８７８２億元。１２月份，人

民幣貸款增加５８４４億元，同比少增４６００億元，遠低於市場預期的１萬億元，錄２０１６

年４月以來最低。

此外，初步統計，２０１７年社會融資規模增量累計為１９﹒４４萬億元，比上年多

１﹒６３萬億元。１２月份社會融資規模增量為１﹒１４萬億元，比上年同期少４９９９億元。



＊十九屆二中全會下周四五召開＊



中共中央政治局今日召開會議，研究修改憲法部分內容的建議。會議決定，中共第十九屆中

央委員會第二次全體會議於１月１８日至１９日在北京召開。

會議認為，憲法是國家的根本法，是治國安邦的總章程，是黨和人民意志的集中體現。為更

好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用，需要對憲法作出適當修改，把

黨和人民在實踐中取得的重大理論創新、實踐創新、制度創新成果上升為憲法規定。

會議認為，這次憲法修改要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，堅

持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀、習近平新時

代中國特色社會主義思想為指導，為新時代堅持和發展中國特色社會主義、實現「兩個一百年」

奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障。



＊約談百度、支付寶、今日頭條＊



工信部公布，針對近期媒體報道相關手機應用軟件有侵犯用戶個人隱私的問題，已約談百度

、螞蟻金服（支付寶）、北京字節跳動科技（今日頭條），要求本為充分保障用戶知情權和選擇

權的原則，立即進行整改。

工信部信息通信管理局指出，三間企業均有用戶個人信息收集使用規則、使用目的告知不充

分的情況，局方要求三企業立即整改。

局方已安排技術部門對相關手機Ａｐｐ持續監測，並將加強對互聯網服務信息收集使用規則

告知、帳號注銷等環節的監督檢查。發現有違法違規行為，將嚴肅查處並向社會曝光。

三間企業表示，將按照監管部門要求，全面排查相關服務，加強內部管理，完善產品設計，

舉一反三，認真整改。



＊非國有投資主體可投資民航業＊



國家民航局公布修訂後的《國內投資民用航空業規定》明確，國有投資主體和非國有投資主

體可以單獨或者聯合投資民用航空業。對國內投資需要特別管理的公共航空運輸企業應當保持國

有控股或者國有相對控股。

對民航企業之間的投資行為，規定指：民用運輸機場、航空燃油銷售儲運加注企業、計算機

訂座系統服務企業，及其關聯企業，投資全貨運航空公司以外的公共航空運輸企業的，投資比例

不得超過５％。

一家公共航空運輸企業及其關聯企業投資納入國家規劃的國際樞紐和區域樞紐的民用運輸機

場或其共用航站樓，投資比例不得超過２５％，並且不得相對控股。

民用運輸機場投資本機場範圍內的航空燃油銷售、儲運、加注企業及其設施，投資比例不得

超過２５％，並且不得相對控股。（ｊｙ）

