【駐滬專電】中證中航軍民融合主題指數下月發布

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》中證指數有限公司宣布，將於２０１８年

２月５日正式發布中證中航軍民融合主題指數。

根據編制方案，中證中航軍民融合主題指數選取符合軍民融合主題的代表性上市公司，包括

主營業務涉及軍工產品和服務的軍工集團下屬公司或具有相關資質的民營企業，以及軍民通用技

術領域和特定行業的其他上市公司。最新數據顯示，指數的總市值和自由流通市值分別為

３３１２６﹒１億元和１４９４９﹒２億元人民幣。

