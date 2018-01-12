【駐滬專電】上海國企改革發展股權投資基金將聚焦戰略性新興產業

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上海國改基金將採取國內外重大收購兼併

、境外私有化相結合的方式，切入新材料、新能源、生態環保、大健康、ＴＭＴ等戰略性新興產

業，以及相應的產業技術升級領域，投資對象包括民營資本或央企控制的龍頭企業（不限於上海

）。

上海國企改革發展股權投資基金總規模５００億元人民幣，首期募資２００億元人民幣。

