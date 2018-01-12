《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上海國改基金將採取國內外重大收購兼併
、境外私有化相結合的方式，切入新材料、新能源、生態環保、大健康、ＴＭＴ等戰略性新興產
業，以及相應的產業技術升級領域，投資對象包括民營資本或央企控制的龍頭企業（不限於上海
）。
上海國企改革發展股權投資基金總規模５００億元人民幣，首期募資２００億元人民幣。
12/01/2018 08:45
【駐滬專電】上海國企改革發展股權投資基金將聚焦戰略性新興產業
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上海國改基金將採取國內外重大收購兼併
、境外私有化相結合的方式，切入新材料、新能源、生態環保、大健康、ＴＭＴ等戰略性新興產
業，以及相應的產業技術升級領域，投資對象包括民營資本或央企控制的龍頭企業（不限於上海
）。
上海國企改革發展股權投資基金總規模５００億元人民幣，首期募資２００億元人民幣。
|國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
|生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
|生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
|生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
|國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
|生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰