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12/01/2018 08:45

【駐滬專電】上海國企改革發展股權投資基金將聚焦戰略性新興產業

　　《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１２日上海專電》上海國改基金將採取國內外重大收購兼併
、境外私有化相結合的方式，切入新材料、新能源、生態環保、大健康、ＴＭＴ等戰略性新興產
業，以及相應的產業技術升級領域，投資對象包括民營資本或央企控制的龍頭企業（不限於上海
）。
　　上海國企改革發展股權投資基金總規模５００億元人民幣，首期募資２００億元人民幣。

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