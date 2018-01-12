【駐京專電】中證監：重點引進具有境內外市場高端專業人才

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監黨委印發引進中高層次專業人才工

作的意見，旨在進一步加強新形勢下引進人才工作，有計劃、有步驟、有選擇地引進具有市場經

驗和國際視野的高端專業人才，建設政治過硬、本領高強的監管幹部隊伍，進一步推動資本市場

服務國家戰略，服務實體經濟。其中提出，要強化專業化和國際化的引才導向，重點引進具有境

內外市場工作經驗和國際視野的高端專業人才。

