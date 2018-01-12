【人行放水】消息稱人行進行２７００億逆回購，淨投放１８００億

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１４００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作及１３００億元１４天期逆回購操作。

公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放１８００億元，為上月１８日以來最

多，連續兩日淨投放，全周累計淨投放４００億元，上周則淨回籠５１００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

