《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１４００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作及１３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放１８００億元，為上月１８日以來最
多，連續兩日淨投放，全周累計淨投放４００億元，上周則淨回籠５１００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
12/01/2018 09:18
【人行放水】消息稱人行進行２７００億逆回購，淨投放１８００億
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１４００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作及１３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放１８００億元，為上月１８日以來最
多，連續兩日淨投放，全周累計淨投放４００億元，上周則淨回籠５１００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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