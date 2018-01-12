《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述知情人士表示，海航集團正在與新鴻基地產進
行獨家債務談判，這筆貸款用於一宗與香港購地有關的債務再融資。
海航的大舉收購令其面臨愈來愈沉重的財務壓力和融資成本上升的問題。但海航一位高管去
年１２月表示，公司並未面臨流動性危機。（ｊｙ）（ｚｚ）
12/01/2018 08:44
【海航動向】消息指海航集團正與香港新鴻基洽談債務融資
《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述知情人士表示，海航集團正在與新鴻基地產進
行獨家債務談判，這筆貸款用於一宗與香港購地有關的債務再融資。
海航的大舉收購令其面臨愈來愈沉重的財務壓力和融資成本上升的問題。但海航一位高管去
年１２月表示，公司並未面臨流動性危機。（ｊｙ）（ｚｚ）
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