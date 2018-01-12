【數據解讀】中金：外需回升可持續，貿易保護主義不確定風險仍在

《經濟通通訊社１２日專訊》中金發表研究報告稱，２０１７年，中國進出口經歷連續兩年

下跌後，再次迎來擴張。按美元計價，２０１７年出口增長７﹒９％，進口增長１５﹒９％。進

出口增速回升得益於國內外經濟復甦。進口回升幅度更大，因為原材料進口增長對於進口貢獻較

高，進口比出口更多地受益於大宗商品價格的上漲。

１２月貿易順差５４７億美元，高於１１月的４０２億美元和預期的３７０億美元。貿易順

差擴大、結匯量增加支持了年底人民幣匯率的走強。由於１２月順差大幅上升，４季度順差同比

增速轉正，從３季度的－１６﹒６％上升至１﹒６％，將對４季度ＧＤＰ起到支撐。以美元計價

，２０１７年全年貿易順差比２０１６年下降１７﹒１％，順差佔ＧＤＰ比例將明顯回落，中國

對外貿易更加平衡。

報告認為，２０１８年中國將下調部分產品進口關稅並積極擴大進口，此前１２月１日起下

調部分消費品進口關稅的影響將延續到２０１８年。美國稅改將提振美國消費和投資，並通過外

溢效果促進進口，有利於全球製造業出口國。

該行預計，外需回升具有可持續性，２０１８年中美經濟增速加快，推動全球貿易繼續增長

。但２０１７年中國對美國貿易順差比２０１６年有所擴大，未來貿易保護主義的不確定性風險

仍然存在。（ｊｙ）

