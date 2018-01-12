《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，沙地阿拉伯國營石油公司沙特阿美或於年底，香
港、倫敦、紐約入圍ＩＰＯ國際部分的上市候選地點。
據悉，沙特阿美並可能選其中之一掛牌上市，也可能選擇其中兩地甚至三地共同上市的模式
，但沙特阿美仍未作出決定。（ｂｎ）
12/01/2018 09:05
【新股上市】消息指，香港倫敦紐約入圍沙特阿美上市候選地點
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，沙地阿拉伯國營石油公司沙特阿美或於年底，香
港、倫敦、紐約入圍ＩＰＯ國際部分的上市候選地點。
據悉，沙特阿美並可能選其中之一掛牌上市，也可能選擇其中兩地甚至三地共同上市的模式
，但沙特阿美仍未作出決定。（ｂｎ）
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