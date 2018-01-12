《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，昨日（１１日）為第二日招股的非皮革手袋原設
備製造商華新手袋（０２６８３），孖展額累計達９５００萬元，超購逾５﹒８８倍。
該股招股價介乎１元至１﹒３８元，發行１億股，以每手２０００股計算，入場費２７６０
元，超額認購權１５％。華新手袋本周一（１５日）截止招股，預計１月２２日於聯交所上市，
星展亞洲融資為是次上市的獨家保薦人。
另外消息又指，自動化技術及解決方案供應商檳傑科達國際（０１６６５）昨孖展截止，孖
展額共達１﹒０８億元，超額認購逾１﹒６倍。（ｂｎ）
12/01/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】傳華新手袋（０２６８３）孖展暫超購逾５﹒８８倍
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，昨日（１１日）為第二日招股的非皮革手袋原設
備製造商華新手袋（０２６８３），孖展額累計達９５００萬元，超購逾５﹒８８倍。
該股招股價介乎１元至１﹒３８元，發行１億股，以每手２０００股計算，入場費２７６０
元，超額認購權１５％。華新手袋本周一（１５日）截止招股，預計１月２２日於聯交所上市，
星展亞洲融資為是次上市的獨家保薦人。
另外消息又指，自動化技術及解決方案供應商檳傑科達國際（０１６６５）昨孖展截止，孖
展額共達１﹒０８億元，超額認購逾１﹒６倍。（ｂｎ）
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