《日入而息》希瑪暗盤升逾七成，龍翔道地皮截標，港股連升１４日

《今天重點》﹡希瑪眼科（０３３０９）暗盤收市升逾七成，每手賺逾４１００元

﹡地政總署公布九龍塘龍翔道住宅地共收１０份標書

﹡中原城市領先指數報１６５﹒５９點，為歷史次高



《即日市況》﹡港股今再漲２９２點收３１４１２創十四連升，成交１３９０億



《深滬股市》﹡滬綜指１１連升創逾２５年最長升浪，惟創板收跌１％



《美元匯價》﹡候高沽美元，歐央行釋「鷹」派信號歐元望升；歐元最新報１﹒２１２３

╱２５，日圓最新報１１１﹒０５╱０８



《公司業績》﹡九興控股（０１８３６）第四季收入升０﹒３％至３﹒６億美元



《公司資訊》﹡Ｒａｚｅｒ推出新世代無線供電技術及Ｎｏｍｍｏ喇叭系列

﹡中國軟實力（００１３９）擬發展區塊鏈應用技術

﹡東建（００３２９）總回報掉期協議全部先決條件已達成，交易今日生效

﹡南戈壁（０１８７８）仲裁案敗訴需償還１１５０萬美元，今早復牌

﹡偉祿（０１１９６）終止出售商業印刷業務

﹡創達科技（０１３２２）斥近１１億元收購德國機床業務，今早復牌

﹡報道稱基匯融資１３８億買領展（００８２３）１７商場

﹡貴聯（０１００８）向高山（００６１６）售灣仔物業，錄收益８２１０萬

﹡雲鋒金融（００３７６）股份獎勵計劃信託人購入１４﹒６萬股；黃有龍辭

任雲鋒非執董，另高振順減持

﹡滄海（０２０１７）訂立兩項戰略合作協議，獲得融資最多１５０億元

﹡熊貓綠能（００６８６）去年第四季共發電約５５萬兆瓦時，增５６％

﹡寰宇（０１０４６）售中國新經濟（０００８０）及互娛（０８０８１）股

份

﹡恆都（００７２５）展開越南工業園區建造工程，造價２３３８萬港元

﹡寶光實業（０００８４）第三季營業額跌１％，較上半年跌幅收窄

﹡新地（０００１６）荃灣工廈已售出８層，平均呎價最高１﹒５萬元

﹡證監會表示廣州基金國際控股（０１３６７）股權高度集中

﹡天津銀行（０１５７８）岳德生辭任副行長

﹡中國創新投資（０１２１７）簽投資框架協議，擬收購美國電池公司股權



《國企紅籌》﹡上藥（０２６０７）購美國醫業商中國業務不會被實施進一步審查

﹡民行（０１９８８）已發１５０億元人民幣二級資本債券，息４﹒７厘

﹡東風（００４８９）去年銷量升４﹒１％至３２８﹒４萬台

﹡深圳控股（００６０４）去年銷售額１１５億元人民幣，按年跌四成

﹡中廣核電力（０１８１６）全年總上網電量增長近２０％



《神州民企》﹡中動向（０３８１８）增持天津體育用品公司股權

﹡中創環球（０１６７８）配股購空氣淨化器代理權

﹡明發集團（００８４６）計劃發２億美元債券

﹡吉利（００１７５）擬發行債券，為現有債項再融資

﹡先進半導體（０３３５５）沈晴辭任副董事長

﹡騰訊（００７００）代理的《絕地求生》國服預約開啟，ＰＣ版１７日開啟

內測

﹡浙江世寶（０１０５７）斥千萬元人民幣認購結構性產品

﹡新奧能源（０２６８８）王少劍辭任首席執行官，由韓繼深接替



《中國要聞》﹡上月美元計出口增１０﹒９％，進口增４﹒５％低預期

﹡中國１２月貿易順差５４６﹒８５億美元，大勝預期

﹡中國去年按人幣計出口增１０﹒８％，進口增１８﹒７％

﹡中國去年美元計出口增７﹒９％，進口增１５﹒９％

﹡去年對美順差２７５８億美元，自北韓進口降３３％

﹡上海市網信辦責令ＺＡＲＡ、美敦力網站全面自查整改

﹡工信部就個人信息保護約談百度、支付寶和今日頭條

﹡民航局表示非國有投資主體可單獨或聯合投資民用航空業

﹡長沙計劃興建全球設計時速最高中低速磁浮試驗線

﹡茅台集團目標今年含稅收入９００億元

﹡國家網信辦就用戶私隱問題約談螞蟻金服

﹡達美航空將西藏台灣列「國家」，遭民航局責令整改

﹡綠色和平表示北京上季ＰＭ２﹒５濃度大降５４％

﹡嚴監管效應，多家信託公司暫停「中間級」股票配資

﹡海關表示中國去年天然氣進口增２７％創紀錄；人民幣匯率波動對外貿影響

有限；今年外貿維持兩位數增長難度增大；去年中美貿易總值近４萬億，同

比增１５％；去年與「一帶一路」沿線國進出口增１７﹒８％；外貿總體形

勢較好，高質量發展面臨挑戰

﹡國家能源集團與大唐集團等６間電企簽訂電煤三年長協

﹡報道指券商集合資管產品參與貸款類業務遭叫停

﹡人行２７００億逆回購利率持平，全周淨投放４００億；去年全年人民幣貸

款增加１３﹒５３萬億元；去年社會融資規模增量１９﹒４４萬億元；人行

阮健弘稱去年社會融資結構呈現「三多三少」

﹡中央政治局表示更好發揮憲法在新時代作用，需適當修改

﹡海航再有Ａ股公司停牌，天海投資稱重要事項待核實；澳新銀行取消向海航

集團出售ＵＤＣ Ｆｉｎａｎｃｅ；海航通航將接管海航集團內地、海外航

校及培訓中心

﹡中證監表示重點引進具有境內外市場高端專業人才

﹡北京將通過立法解決共享單車過度投放和押金問題

﹡第一太平表示北京甲級寫字樓租金面臨下行壓力

﹡建行牽頭發布上海首個租賃住房貸款，涉１４﹒２億元

﹡去年社會融資規模存量１７４﹒６４萬億元，增１２％

﹡內地上月Ｍ２增８﹒２％創新低，遠低全年１２％目標

﹡中證監對５宗案件作行政處罰，涉及博匯紙業等；關注新三板「三類股東」

不透明問題

﹡中銀監表示允許商業銀行開展投資管理型村鎮銀行

﹡報道指中證監叫停券商資管委貸非標業務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８８３﹒９６點



《其他消息》﹡郭榮鏗稱不清楚鄭若驊繼續處理仲裁是否存利益衝突

﹡雙學三子衝擊公民廣場刑期上訴案，下周二審理

﹡黃之鋒岑敖暉等１６人藐視法庭罪下周三判刑

﹡再有政黨報案，新民主同盟促查鄭若驊涉嫌欺騙銀行

﹡民主派去信財委會主席質疑會議程序修訂是否需刊憲

﹡寓所被指僭建，毛孟靜稱獲屋宇署確認為豁免審批工程

﹡林卓廷質疑為何不邀袁國強留任至鄭若驊完成仲裁案件

﹡鄭松泰倒插國旗，理大完成紀律聆訊後決定不與其續約

﹡政府委任陳家樂為證監會諮詢委員會委員

﹡金管局表示上月外匯基金境外資產增加８３３億元；金管局總裁陳德霖落區

視察公共屋？銀行服務情況

﹡深股通額度全日用６﹒９億元；滬股通額度全日用１５﹒９億元

﹡中原城市領先指數報１６５﹒５９點，為歷史次高

﹡銀公表示本港無急切加息需要，樓市視乎供求及息口而定；今年香港貸款業

務平穩發展，正在評估專業資諮詢機構平台

﹡地政總署表示九龍塘龍翔道住宅地共收１０份標書

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