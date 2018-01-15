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即市新聞

15/01/2018 08:02

《日出而作》恒地古洞補價東北發展首宗，８新股公布ＩＰＯ結果

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５８０３．１９　升　２２８．４６點╱０．８９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７８６．２４　升　　１８．６８點╱０．６７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２６１．０６　升　　４９．２９點╱０．６８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７７８．６４　升　　１５．７０點╱０．２０％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２４５．０３　升　　４２．１３點╱０．３２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５１７．０６　升　　２８．５１點╱０．５２％　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．１５，歐元兌美元１．２１９２
　
　　《最新資訊》﹡恆指強勢十四連升，北水回升買楓葉教育平保騰訊
　　　　　　　　﹡廣告涉種族歧視，南非Ｈ＆Ｍ分店遭搗亂
　　　　　　　　﹡聯儲局向包括高盛等５間銀行合計罰款３５１０萬美元
　　　　　　　　﹡貝萊德第四季多賺１﹒７倍，勝市場預期
　　　　　　　　﹡摩通第四季經調整盈利勝預期，料稅改將提升未來盈利
　　　　　　　　﹡波士頓聯儲批評目前通脹目標有可能損害經濟增長
　　　　　　　　﹡美國假日旺季零售銷售增幅創１２年新高
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）古洞補價１２億元，東北發展首宗
　　　　　　　　﹡馬鞍山錦豐苑８３０萬元，膺新界居屋王
　　　　　　　　﹡荷李活道２２２號全幢興勝創建（８９６）約５億購入
　　　　　　　　﹡陳茂波：不要幻想政府減辣
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）馬鞍山雲海熱賣加推３６伙，個別提價５％
　　　　　　　　﹡觀塘安達臣道地周五截標，估值達２８億元
　　　　　　　　﹡紐約期油上周累升近５％，金價連漲五星期
　　　　　　　　﹡夏威夷誤發導彈警報
　　　　　　　　﹡踏入季績期美股三大指數破頂，美債收益率上揚
　　　　　　　　﹡預期歐央行收水，美元兌歐元跌至逾３年新低
　　　　　　　　﹡互金協會：迅雷「鏈克」等為變相ＩＣＯ，籲抵制
　　　　　　　　﹡丘鈦（１４７８）料全年多賺超過１倍，銷售收入增加
　　　　　　　　﹡永利地產（００８６４）料全年溢利顯著增加
　　　　　　　　﹡映美控股（０２０２８）料去年度溢利下跌最多九成
　　　　　　　　﹡阿聯酋能源部長：油組無需倉促調整減產協議
　　　　　　　　﹡民主派初選投票人數逾２﹒６萬人，遠超預期
　　　　　　　　﹡康宏（０１０１９）人事再變動，莊偉忠５月退休
　　　　　　　　﹡花旗香港財管收入增逾２成，續增聘
　　　　　　　　﹡非凡中國（０８０３２）今早停牌，暫未悉原因
　　　　　　　　﹡盛京銀行（０２０６６）擬發行最多３００億人幣債券
　　　　　　　　﹡嘉利國際（０１０５０）向主席售餐飲業務，派特息每股２﹒５５仙
　　　　　　　　﹡蒙古焦煤（００９７５）上季原煤開採按年升３１％至２００萬噸
　　　　　　　　﹡廣州基金國際（０１３６７）現時符合公眾持股量規定
　　　　　　　　﹡龍光地產全年銷售目標６６０億人幣，較去年銷售額增逾５０％
　　　　　　　　﹡羅老太：對匯豐差勁對待，完全失望
　
　　《國企紅籌》﹡新天綠色（００９５６）料年度淨利增超過六成；上季發電量２２２萬兆瓦
　　　　　　　　　時，按年增２１％
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）：從未以任何形式參與代幣發行或交易相關活動；內地
　　　　　　　　　網絡犯罪技術高，馬化騰：加強審查嚴打
　
　　《神州民企》﹡神冠（００８２９）料上年純利減少約５５％至６５％
　　　　　　　　﹡世房（００８１３）購西安土地，涉２３﹒２５億人幣
　　　　　　　　﹡禹洲地產（０１６２８）今早停牌，暫未悉原因

　　《中國要聞》﹡江蘇千億養老金入市，全國委託投資規模達５３００億
　　　　　　　　﹡淘寶再列美黑名單，阿里：成政治犧牲品
　　　　　　　　﹡中融信托１０億元項目逾期，涉雲南省融資平台
　　　　　　　　﹡證券時報：內地須對區塊鏈技術、數字貨幣等分類監管
　
　　《新股上市》﹡鬥魚確認籌備ＩＰＯ，營運總監未回應上市地點
　　　　　　　　﹡傳甘肅銀行（２１３９）中間水平定價，集資近６０億

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