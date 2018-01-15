《匯市走勢》預期歐央行收水，美元兌歐元跌至逾３年新低

《經濟通通訊社１５日專訊》美元兌歐元周五（１２日）跌至逾３年新低，因投資者預期歐

洲央行正準備縮減大規模貨幣刺激計劃，歐元擴大升勢。

歐元兌美元升１﹒３％，報１﹒２１７７美元，錄得逾６個月最大單升幅。歐元大漲令美元

指數受壓，紐約尾盤美元指數跌０﹒９％，報９１﹒００８，盤中跌至４個月最低的

９０﹒９５４。

英鎊急升亦拖累美元指數下挫，鎊匯盤中急升至脫歐公投以來最高水平，此前有報道稱，荷

蘭及西班牙對英國及歐盟保持盡可能緊密的聯繫持開放態度。英鎊兌美元大漲１﹒４％，報

１﹒３７２７美元。（ｍｎ）

