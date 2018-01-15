《盤後部署》大戶基金資金續流入，港股短期仍有力上試歷史高位

《經濟通通訊社１５日專訊》美國上周五（１２日）開始進入業績期，道指急升２２８點再

破頂。港股今日早市強勢，先高開２９０點報３１７０２點，其後賭股持續走高、平保

（０２３１８）急升兼破頂之下，刺激港股最多攀升３２０點見３１７３３點，再創逾十年高位

。惟午後港股倒跌，一度挫１４７點低見３１２６５點，港股連升１４個交易日終於斷纜，全日

收報３１３３８點，跌７３點或０﹒２３％，主板總成交１６８５﹒７０億元，較上日增加約

２１％。

國指微升１點或０﹒０１％，報１２４７０點；滬指跌１８點或０﹒５４％，報３４１０點

。

本日為馬丁路德紀念日，美國股市休假一日。



＊港股持續獲北水熱捧＊



港股近日氣勢如虹，平保上周五獲北水熱捧，錄淨買入１﹒５億元，加上濠賭股造好，相信

投資者或「早着先機」，預料隨農曆新年將至，有望帶動１月或２月賭收止跌回升。

中證監指出，日後將穩步開展Ｈ股全流通試點，以及支持符合條件的企業跨境發行債券。現

時Ｈ股共２５０隻內有１５２隻為非全流通，市值高達２﹒５８萬億元，預期若試點計劃落實得

宜，可望推高國指走勢，並為港股帶動大市成交額增加。

儘管大市呈「慢牛」格局，港股市盈率仍處於偏低水平，加上隔夜拆息由月初的

０﹒６７９１厘急回至今日０﹒１９９３厘，可見市場資金充裕，銀行體系流動性充足，大戶基

金資金或流入本港股市。

港股縱使今日回吐７３點報３１１３８，終止十四連升的紀錄，但跌幅不算大，預料後市沿

保力加通道頂部繼續尋頂，短期或挑戰３１９５８歷史高位，下行支持位暫在３００００點水平

。



＊內銀淨息差或提升＊



板塊投資方面，除了濠賭股外，內銀股亦可看好，有兩個原因。其一，內銀股貸款收入有望

提高。儘管上年新增人民幣貸款額１２月同比增長大幅回落至５８４４億人幣，創２０１６年４

月以來最低，但隨人民幣攀升，１個月Ｓｈｉｂｏｒ急降之下，可望銀行間借拆成本降低，加上

若內地加快實行房產稅進度，長遠有利樓價平穩增長，繼而增加內銀股按揭貸款收益。

其二，內地債息持續攀升，可望提高內銀淨息差。相信在中國經濟穩定增長配合下，內地十

年期債券息率提高，有望提高內銀息差收入，繼而提高盈利增長。因此，投資者可吼實內銀股板

塊，作中線部署。（ｇｖ）

