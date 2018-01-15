《經濟通通訊社１５日專訊》摩通第四季盈利４２﹒３億美元，按年減少３７﹒１５％，但
經調整後盈利為６７億美元，每股盈利１﹒７６美元，優於市場預期；收入增長４﹒６％至２５
４﹒５億美元，市場原預期為２５１﹒５，因利率上升令淨利息收入增長１１％至１３４億美元
，抵消交易業務收入下跌的影響。
季內摩通就稅改作出２４億美元的一次性開支，但預計今年實際稅率將從去年的３２％降至
１９％，將節省數以十億計美元支出，將有助提升未來盈利及刺激業務增加。（ｍｎ）
15/01/2018 08:20
《外企業績》摩通第四季經調整盈利勝預期，料稅改將提升未來盈利
《經濟通通訊社１５日專訊》摩通第四季盈利４２﹒３億美元，按年減少３７﹒１５％，但
經調整後盈利為６７億美元，每股盈利１﹒７６美元，優於市場預期；收入增長４﹒６％至２５
４﹒５億美元，市場原預期為２５１﹒５，因利率上升令淨利息收入增長１１％至１３４億美元
，抵消交易業務收入下跌的影響。
季內摩通就稅改作出２４億美元的一次性開支，但預計今年實際稅率將從去年的３２％降至
１９％，將節省數以十億計美元支出，將有助提升未來盈利及刺激業務增加。（ｍｎ）
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