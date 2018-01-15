《經濟通通訊社１５日專訊》南韓表示，禁止虛擬貨幣交易的計劃尚未拍板，因政府機構仍
在商討如何管制這個市場。
南韓政府政策協調辦公室官員表示，最近法務部官員提及的禁止加密貨幣交易計劃，是討論
中的遏制投機性投資舉措之一，政府將進行充分討論後再做出最終決定。
此前法務部長官樸相基表示，法務部正準備提出禁止透過南韓的交易所交易加密貨幣。
（ｍｎ）
15/01/2018 10:04
【代幣狂熱】南韓稱禁止加密貨幣交易計劃尚未有定案
《經濟通通訊社１５日專訊》南韓表示，禁止虛擬貨幣交易的計劃尚未拍板，因政府機構仍
在商討如何管制這個市場。
南韓政府政策協調辦公室官員表示，最近法務部官員提及的禁止加密貨幣交易計劃，是討論
中的遏制投機性投資舉措之一，政府將進行充分討論後再做出最終決定。
此前法務部長官樸相基表示，法務部正準備提出禁止透過南韓的交易所交易加密貨幣。
（ｍｎ）
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