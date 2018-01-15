【焦點新股】希瑪眼科首掛開報５﹒３５元，高招股價逾８４％

《經濟通通訊社１５日專訊》希瑪眼科（０３３０９）首掛開５﹒３５元，較招股價２﹒９

高出８４﹒４８％，成交約５０４６萬股，涉資２﹒５３億元。

每手買賣單位２０００股，若不計手續費，每手賺４９００元。（ａｌ）

