【焦點新股】希瑪眼科首掛收報５﹒１１元，高招股價逾７６％

《經濟通通訊社１５日專訊》希瑪眼科（０３３０９）首掛收報５﹒１１元，較招股價

２﹒９元高出７６﹒２１％，成交約２﹒１２億股，涉資１１﹒２１億元。若不計手續費，每手

賺４４２０元。

該股今早開報５﹒３５元，未幾最高見５﹒８４元，盤中低最報５﹒０５元。（ａｌ）

