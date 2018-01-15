《異動股》丘鈦科技（０１４７８）現升近７％，料全年多賺逾１倍

《經濟通通訊社１５日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價上升６﹒９８％，報１３﹒１８

元；主動買盤６１％；成交約１４４萬股，涉資１８８１萬元。

該公司發盈喜，預期截至去年１２月底止年度，公司股東應佔綜合溢利可能按年增長超過

１００％。主要由於：攝像頭模組的產品結構優化明顯致使攝像頭模組平均銷售單價同比穩步提

升，令攝像頭模組銷售收入實現穩健增長；攝像頭模組的產品結構明顯優化，令得攝像頭模組產

品附加值增加，導致攝像頭模組產品的毛利率同比提升；及指紋識別模組銷售數量同比大幅增長

，令得指紋識別模組整體的銷售收入同比仍然穩健增長。

惟大摩維持予其的「持平」評級，並把目標價由１８元下調２５％至１３﹒５元。

現時，恆生指數報３１７０７，上升２９４點或上升０﹒９４％，主板成交７９﹒８１億元

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １８﹒７８元 上升１﹒９５％

華顯光電 （００３３４） １﹒０５元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒９９元 無升跌

信利國際 （００７３２） ３﹒５５元 上升０﹒５７％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒７５元 上升１﹒８５％



丘鈦科技 （０１４７８） １３﹒１８元 上升６﹒９８％

瑞聲科技 （０２０１８） １４８﹒９０元 上升０﹒８１％

富智康集團（０２０３８） ２﹒３９元 上升０﹒８４％

舜宇光學 （０２３８２） １１１﹒００元 下跌０﹒２７％

鴻騰精密 （０６０８８） ５﹒４７元 上升１﹒３０％

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（ａｌ）

