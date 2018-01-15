【金融論壇】羅兵咸永道：中國擁最多中等收入人口，或成增長紅利

《經濟通通訊社１５日專訊》羅兵咸永道亞太及大中華區主席趙柏基出席「亞洲金融論壇」

探討中國機遇時表示，未來一年世界經濟向好，各國出現經濟復甦跡象，而中國消費亦錄得增長

，製造業投資亦回升，表現出未來一年整體經濟向好。

他強調，中國市場潛力巨大，為世界上最多中等收入人口的國家，未來數年更有機會增長多

３至４億中產人口，這趨勢不單止令單一行業受惠，而是令整體經濟得以增長。

他又指出，中國經濟發展是以長期為目標，經濟增長未來較著重於質量，相信中國政府加強

「供給側」改革，會進一步提升發展效率。趙氏續稱，國內有８１％的ＣＥＯ對今年經濟充滿信

心，將推出更多新服務及產品，有助消費增長。

趙柏基表示，很多忽略了中國的技術發展，仍然認為其處於低技術階段，但他強調，國內企

業已進佔了不少行內龍頭地位包括手機、共享經濟，以及移動支付等業務。

另外，紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬出席同一場合時表示，目前中國經濟增長「數字不重

要」，應更著重高質量的經濟增長。中國電子商貿滲透率高，有賴於政府過往的各項大型基建，

做好交通運輸網絡，能夠使到包裹短時間送到買家手上，雖然今年金融業有機會去槓桿，影響消

費增長，但他認為長期發展趨勢沒問題。

此外，沈南鵬回應趙柏基有關中等收入人口的言論，認為互網絡消費、醫療、教育、旅遊等

最能受惠。同時亦認為中國工業技術投資增長會日漸增多，例如一些重要領域、電動汽車，能夠

進佔全球領先公司的一席位。（ｅｌ）

