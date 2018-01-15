《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１５日上海專電》上海市財政局長表示，借助上海正在建設
的全國首個自由貿易港，財政部門正在抓緊研究設計與國際慣例接軌的稅收制度，內容包括新的
離岸稅收政策體系。
15/01/2018 10:32
【駐滬專電】上海擬設計新離岸稅收政策體系
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１５日上海專電》上海市財政局長表示，借助上海正在建設
的全國首個自由貿易港，財政部門正在抓緊研究設計與國際慣例接軌的稅收制度，內容包括新的
離岸稅收政策體系。
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