【夜期時段】即月期指最新報３１３７０點，升５０點，高水３１點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１３２０點，無升跌，低水１８

點，最新報３１３７０點，升５０點，高水３１點，合約成交１９４８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２４６１點，升１點，低水９點，最新報

１２４８２點，升２２點，高水１２點，合約成交７７３張。（ｊｎ）

