《再戰明天》阿里研究院舉辦新經濟智庫大會，本港有四新股上市

《經濟通通訊社１５日專訊》明日，阿里研究院在北京舉辦第三屆新經濟智庫大會，德國公

布１２月通脹率。



＊英倫銀行經濟學家鄧雷羅發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：１５ａｍ，英倫銀行經濟學家鄧雷羅在倫敦瑪麗

王后大學一個活動上發表講話，題目為「生產率增速的下滑：原因和意義。

明日，在北京，阿里研究院舉辦第三屆新經濟智庫大會。



＊德國公布１２月通脹率＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，日本和新西蘭公布第四季產能使用率。７：５０ａｍ，日

本公布１２月生產者物價指數，月率料維持於０﹒４％；年率料由３﹒５％降至３﹒２％。

８：３０ａｍ，澳洲公布１２月新車銷售。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月第三產業指數月率，料維持於０﹒３％。

３：００ｐｍ，德國公布１２月批發物價。德國１２月消費者物價指數月率料由０﹒３％升上

０﹒６％；年率料由１﹒８％降至１﹒７％。



＊光大永年和正榮地產等首日掛牌＊



在本港，明日，光大永年（０３６９９）、恆宇集團（０２４４８）、晉安實業

（０２２９２）和正榮地產（０６１５８）首日掛牌。

明日開股東特別大會的公司有：大成生化（００８０９）、裕華能源（０２７２８）、中國

核能科技（００６１１）和聯想控股（０３３９６）。（ｈｏ）

