【企業盈喜】東江集團（０２２８３）料去年溢利按年顯著增加

《經濟通通訊社１５日專訊》東江集團（０２２８３）發出盈喜，預期截至２０１７年１２

月３１日止１２個月，集團於相關期間錄得的溢利可能會較去年同期顯著增加。主要因為注塑組

件製造業務的銷售收益增加與因生產效率改善而導致毛利增加。（ｊｎ）

