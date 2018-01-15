【企業盈警】中國新經濟投資（０８０）預料２０１７年度由盈轉虧

《經濟通通訊社１５日專訊》中國新經濟投資（０００８０）發盈警，預料截至２０１７年

１２月３１日止年度預期錄得淨虧損，而截至２０１６年１２月３１日止年度錄得純利。淨虧損

主要是由於按公平值透過損益列帳之金融資產因股票市場波動而產生已變現及未變現虧損淨值所

致。（ｊｎ）

