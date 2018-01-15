《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署公布，在２０１７年１０月至１２月季度內在土地註
冊處共註冊了九宗契約修訂及四宗換地個案，其中四宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。
上述１３宗土地交易中，三宗位於港島、四宗位於九龍及六宗位於新界，有關數字並不包括
小型屋宇個案。
該季度內有兩個地段以私人協約方式批出。其中一幅位於何文田，批作大學發展用途；另外
一幅位於新蒲崗，批作非牟利青年中心及非牟利青年宿舍發展用途。
上述土地交易所得的地價收入總額約為１６４﹒７７億元。（ｂｉ）
15/01/2018 17:14
【本港樓市】地政總署：上季土地交易地價收入約１６４﹒８億元
《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署公布，在２０１７年１０月至１２月季度內在土地註
冊處共註冊了九宗契約修訂及四宗換地個案，其中四宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。
上述１３宗土地交易中，三宗位於港島、四宗位於九龍及六宗位於新界，有關數字並不包括
小型屋宇個案。
該季度內有兩個地段以私人協約方式批出。其中一幅位於何文田，批作大學發展用途；另外
一幅位於新蒲崗，批作非牟利青年中心及非牟利青年宿舍發展用途。
上述土地交易所得的地價收入總額約為１６４﹒７７億元。（ｂｉ）
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