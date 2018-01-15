【新股上市】正榮地產耀才暗盤收報３﹒９１元，每手蝕８０元

《經濟通通訊社１５日專訊》正榮地產（０６１５８）明日首掛。該股於耀才暗盤收報

３﹒９１元，較招股價３﹒９９元跌２﹒０１％。以每手１０００股計算，不計手續費，每手蝕

８０元。

該股於輝立暗盤收報３﹒９２元，較招股價跌１﹒８％。不計手續費，每手蝕７０元。

（ｌｙ）

