【新股上市】光大永年暗盤收報１﹒４４元，每手賺６０元

《經濟通通訊社１５日專訊》光大永年（０３６９９）明日首掛。該股於輝立暗盤收報

１﹒４４元，較招股價１﹒４１元升２﹒１％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手賺

６０元。

該股於耀才暗盤同樣收報１﹒４４元，較招股價升２﹒１％。不計手續費，每手賺６０元。

（ｌｙ）

