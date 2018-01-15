【新股上市】恆宇集團輝立暗盤收報１﹒１元，每手蝕２５０元

《經濟通通訊社１５日專訊》恆宇集團（０２４４８）明日首掛。該股於輝立暗盤收報

１﹒１元，較招股價１﹒２元跌８﹒３％。以每手２５００股計算，不計手續費，每手蝕２５０

元。

另外，該股於耀才暗盤收報１﹒１２元，較招股價跌６﹒７％。不計手續費，每手蝕２００

元。（ｌｙ）

