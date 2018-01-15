【新股上市】晉安實業輝立暗盤收報１﹒２２元，每手蝕４０元

《經濟通通訊社１５日專訊》晉安實業（０２２９２）明日首掛。該股於輝立暗盤收報

１﹒２２元，較招股價１﹒２４元跌１﹒６％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手蝕

４０元。

該股於耀才暗盤收報１﹒２４元，無升跌。（ｌｙ）

