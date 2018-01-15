【企業盈喜】建滔化工及建滔積層板料去年純利分別升逾六成及九成

《經濟通通訊社１５日專訊》建滔化工（００１４８）及建滔積層板（０１８８８）聯合發

盈喜，料建滔化工集團截至去年底止全年基本純利按年增長超過６０％，主要由於多個部門的產

品銷售單價增長，即覆銅面板部門、印刷線路板部門及化工產品部門；出售國泰航空

（００２９３）股份的預期收益約８億元。

另外，建滔積層板集團預計去年純利按年增長超過９０％，主要由於製造及銷售的產品之銷

售單價增長。（ｌｙ）

