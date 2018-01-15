【一月效應】去年效應於港股強勢展現，業界對今年看法分歧

《環富通基金頻道記者伍賜好１５日報道》２０１７年１月港股恆生指數錄得１３６０點或

６﹒２％升幅，當月的指數由２０１６年底的２２０００升上２３３６０收市，結果實現了「一

月效應」。「一月效應」的定義是：１月若出現升市，該年全年都會錄得進帳。

於過去十年，港股出現三次「一月效應」，分別發生於２０１２、２０１３及２０１７年。

其中，２０１７年港股一直上揚，於年底時，恆指升上２９９１９收市，全年累升７９１９點或

３６％。

承接去年的旺勢，恆指於今年首兩周（截至上周五（１２日））已累升１４９４點或５％，

一月已過了一半，未知今年港股能否再度出現「一月效應」情況？業界對此的看法分歧。



＊黃耀宗料今年恆指頂部於３３４００，但波幅會擴大＊



晉裕集團投資研究部投資策略師黃耀宗相信今年港股有機會出現「一月效應」，看漲今年的

港股表現。

他對《環富通基金頻道》表示，去年港股個個月都升市，這類型的漫長升市，已是十多年未

有見過的情況。他預期今年港股整體上的表現偏好，但波幅會大些，料恆指存在１０％－１５％

的調整幅度，調整底部於２５６００，並處於「牛二」和「牛三」階段。該行保守估計，今年恆

指的頂部於３３４００；料明年步入「牛四」時，恆指的大頂於３７０００。

他說，若全球經濟表現今年不差、企盈保持增長，或無「黑天鵝」事件發生（如中國「去槓

桿」失控或通脹急升），料上述的預測有望實現。



＊溫傑：下半年調整，恆指於第三至四季「摸頂」＊



新鴻基金融財富管理策略師溫傑對《環富通基金頻道》表示，他並會太依賴「一月效應」的

推測方法。同時，他預期恆指於今年第二季及第三季有機會摩「摸頂」，估計頂部為３４０００

。而下半年港股有望下跌，但難以預測會跌多少。

溫傑並預期今年恆指的波幅區間於２６０００－３４０００之間，暗示下半年或２０１９年

有望回吐至２６０００。

他繼續說，揣測下半年跌市的原因包括：美國加息幅度超過市場預期、通脹加速上升、市場

對經濟和企業盈利的預期過分樂觀。

他指，目前市場人士大多預期美國聯儲局今年總共加息兩至三次，不過，該行估計有機會加

四次，理由是，美國２０個州已於今年１月１日開始上調最低工資，料這將會推動１月的通脹率

上升。同時，美國消費力轉強及受美國稅改因素刺激，料進一步加劇通脹。



＊看好金融股＊



資產配置方面，黃耀宗看好與通脹主題相關的股票，如金融股，亦看好俄羅斯股市，料受惠

於商品價格上升。溫傑則說，上半年港股仍具上升空間，投資者仍可追捧內銀股，至於重磅科技

股如騰訊（００７００）則料上升空間受限，估計於４７５－４８５元區間見頂。建議投資者上

半年持八成股票，兩成債券，下半年則需逐步減持至股債比重各佔一半。



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