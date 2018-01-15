港股單日轉向跌７３點收３１３３８終止十四連升，成交１６８６億

《經濟通通訊社１５日專訊》美股上周五（１２日）延續升勢，三大股指再創新高，道指收

高２２８點或０﹒９％，報２５８０３點。外圍向好推動港股今早高開２９０點報３１７０２點

，加上賭股造好，平保等藍籌破頂，港股早市一度升３２０點見３１７３３點再創逾十年高位，

距離歷史高位３１９５８點僅相差約２２５點。惟港股於Ａ股收市後突走軟，大市更一度倒跌

１４７點低見３１２６５點，騰訊（００７００）及港交所（００３８８）亦隨市調頭。港股最

終跌７３點收市，報３１３３８點，終結連升１４日的史上最長升浪，主板成交１６８５﹒７０

億元，較前成交日多逾２１％。

滬指報３４１０點軟１８點或０﹒５４％；國指報１２４７０點仍漲１點。



＊賭股全日領漲，騰訊破頂後隨市走軟＊



賭股造好，金沙（０１９２８）獲中金評級由「持有」升至「買入」，目標價由３６﹒０元

升至４９﹒８元，金沙今早裂口高開報４３﹒６元，盤中高見４５﹒２元創近三年半高，全日升

５﹒５２％，收報４４元，為全日表現最佳藍籌；銀娛（０００２７）緊隨其後升３﹒４１％，

收報６２﹒２元；美高梅（０２２８２）亦升４﹒６７％，報２３﹒５５元。

平保（０２３１８）表現活躍，獲匯證調升目標價，由８８元升兩成至１０６元，維持「買

入」評級，一度衝上９０元關口，創上市新高，全日仍漲２﹒０８％，報８８﹒２元。

部分重磅藍籌破頂後隨市走軟或升幅收窄，騰訊獲瑞信調升目標價，由４６０元大升

１７﹒４％至５４０元，盤中高見４４８﹒８元再破頂，惟其後跟隨大市倒跌，收軟２﹒０４％

，收市報４３３﹒２元。港交所亦一度創兩年半新高見２８０元，惟受累大市回軟，全日終跌

０﹒８７％，報２７２﹒４元；匯控（００００５）盤高見８４﹒９５元，續創逾九年高位，尾

市升幅收窄，收報８４﹒１元，微升０﹒４８％。

中移動（００９４１）獲花旗予「買入」評級，目標價１０７元，盤中高見７９﹒３元，收

市升０﹒９７％，報７８﹒５元。招商銀行（０３９６８）亦獲中銀國際維持「買入」評級，目

標價由３４﹒７３元升至３５﹒１４元，帶動股價全日升０﹒５８％，報３４﹒８５元。



＊鐵礦石料供大於求，內房鐵路股齊齊走軟＊



中國鋼鐵工業協會料今年進口鐵礦石供大於求局面仍將持續，馬鞍山鋼鐵（００３２３）跌

６﹒７３％，以接近全日最低位３﹒７４元收市，插穿十天線（３﹒９２６元）、百天線

（３﹒８１７元）及廿天線（３﹒７８３元）；鞍鋼（００３４７）亦下跌６﹒１４％，收報

７﹒０３元。

內房股逆市走軟，碧桂園（０２００７）跌５﹒６８％，以近全日最低位１７﹒２６元收市

，為全日表現最差藍籌；中海外（００６８８）收跌３﹒５５％，報２８﹒５元；雅居樂

（０３３８３）跌７﹒８４％，報１３﹒１６元。

基建鐵路股遇沽壓，中國中鐵（００３９０）下跌１﹒８４％，收報５﹒８７元，盤中低見

５﹒８５元，穿十天線（５﹒９４５元）及五十天線（５﹒８７２元）；中國中車

（０１７６６）下跌４﹒２８％，報７﹒８２元；中國鐵建（０１１８６）亦跌１﹒５１％，收

報９﹒１１元。

中芯國際（００９８１）被瑞信唱淡，續予「跑輸大市」評級，目標價１１﹒１５元不變，

中芯全日跌５﹒３１％，收報１１﹒７６元。（ｇｌ）

