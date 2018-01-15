【立會補選】馮檢基：不會參加２０２０年立法會選舉，交棒年輕人

《經濟通通訊社１５日專訊》民主動力今日公布初選結果，九龍西選區將由姚松炎出戰，新

界東則是范國威勝出。在初選落選的民協馮檢基表示，將不會參加２０２０年立法會選舉。

馮檢基指，是次初選民意明確，政府沒有任何理據取消姚松炎的參選資格。對於２０２０年

的立法會選舉，民協將會培訓新接班人參選。而日後有關劉小麗的議席補選，馮檢基表示，若劉

小麗參選，會全力支持她；若她不參選，相信民主動力會進行協調。（ｃｗ）（ｚｚ）

