《神州經脈》滬指１１連升斷纜，人幣衝至兩年新高，外匯佔款轉跌

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣維穩功臣－－中間價「逆周期因子」淡出後，兌美元不

跌反升，一度錄逾兩年新高。滬綜指１１連升今日斷纜，收跌０﹒５４％，報３４１０﹒４９點

；深成指跌１﹒３５％，報１１３０７﹒４６點；創業板午後跳水，收報１７３２﹒６２點，大

跌２﹒９７％，創逾兩個月最大單日跌幅。兩市全日成交大增近２７％，至５８５８億元（人民

幣．下同）。



＊中間價三連升累漲６３３點子＊



人民銀行上周中確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣兌美元匯率中間價報價

行自行設定，被坊間普遍視為遏制人民幣強勢。

出人意料的是，中間價僅在消息傳出次日急貶２３９點子，之後節節上升，今報

６﹒４５７４，較上個交易日大升３５８點子，錄三連升，累計漲幅達６３３點子，錄２０１６

年５月３日以來最高。

在岸人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１１４點子，盤中高見６﹒４１３８，離岸人民幣

（ＣＮＨ）亦高見６﹒４１５２。市場人士普遍認為，美元意外走弱是主要的驅動因素，人民幣

短期可能進一步走升。

澳新銀行駐新加坡的亞洲研究主管Ｋｈｏｏｎ Ｇｏｈ表示，只要美元弱勢不改，人民幣就

會繼續兌美元升值。關鍵是看人民幣籃子指數是否升破９５，如果升破的話監管層有可能設法放

緩人民幣升值步伐。

在岸人民幣兌美元收報６﹒４４１７，較上個交易日４時３０分收盤價升２６３點子，錄

２０１５年１２月１０日以來收盤新高。



＊超額續做３９８０億元ＭＬＦ＊



人行今日同時進行逆回購和ＭＬＦ操作，包括１５００億元逆回購操作，以及３９８０億元

一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作。其中，ＭＬＦ操作量明顯高於本月到期總量２８９５億元

。據此計算，今日公開市場全口徑淨投放２６５５億元，銀行間市場早盤資金面緊勢明顯緩和。

交易員表示，參考春節假期安排及提現高峰，推測為期３０天的臨時準備金工具可能在１月

下旬實施，而１月內ＭＬＦ第二批到期（１月２４日）前，此次超額續做的ＭＬＦ也會支撐資金

面平穩度過中旬的繳稅和繳準關口。春節前資金面不會出現太大波動，預計可以保持緊平衡。

１個月Ｓｈｉｂｏｒ跌逾２個基點，為連續第１０日下跌，續創２０１７年１１月３０日來

新低。不過，三個月以上Ｓｈｉｂｏｒ利率均小幅漲，中長期資金面預期仍不樂觀。



＊一行三會推動金融深度扶貧＊



人行、中銀監、中證監、中保監聯合印發《關於金融支持深度貧困地區脫貧攻堅的意見》，

力爭２０２０年前，深度貧困地區貸款增速每年高於所在省貸款平均增速；每年深度貧困地區扶

貧再貸款佔所在省的比重高於上年同期水平。

《意見》強調，要拓寬深度貧困地區直接融資渠道。對深度貧困地區符合條件的企業首次公

開發行股票、在全國中小企業股份轉讓系統掛牌、發行公司債等，加快審核進度。

《意見》還指，適當提高不良貸款容忍度，對深度貧困地區銀行業金融機構個人精准扶貧貸

款不良率高於自身各項貸款不良率年度目標２個百分點以內的，可以在監管部門監管評價和銀行

內部考核中給予一定的容忍度。



＊傳小米聘大摩高盛等為保薦人＊



消息指，內地「獨角獸企業」巨頭小米，已委聘摩根士丹利、高盛及中信證券為其首次公開

發行（ＩＰＯ）的保薦人。

報道指，小米ＩＰＯ有可能是今年全球最大宗的科技股上市，估值高至１０００億美元，有

可能在今年下半年進行，地點可能在香港。

另有消息指，內地最大的網上財富管理平台上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司

（陸金所）尋求在４月的香港首次公開發行（ＩＰＯ）中估值達到６００億美元。

消息人士稱，陸金所計劃在１月末提交上市申請。料將在ＩＰＯ中發行價值６０－９０億美

元的股份，相當於其整體估值的１０－１５％。



＊上月外匯佔款跌逾３６３億元＊



人行公布，２０１７年１２月末，中央銀行口徑外匯佔款餘額為２１４７８８﹒３３億元。

據此計算，當月央行口徑外匯佔款減少３６３﹒１９億元，終止連續三個月上升。

外匯佔款是人行因購買外匯而投放人民幣的累計值，其由升轉跌，或意味著中國資本流出風

險再現。



＊微信料快推公眾號獨立Ａｐｐ＊



一年一度的「微信公開課ＰＲＯ」在廣州舉行，有「微信之父」之稱的騰訊高級副總裁張小

龍表示，微信已經在做公眾號的獨立Ａｐｐ，可能很快就會發布。過去公眾號只能寫長文，未來

會鼓勵用戶用手機來創作。

他還稱，此前蘋果手機的贊賞功能下線，但很快將恢復。至於贊賞是對公眾號還是對作者，

他透露未來是直接贊賞打給作者。

另據微信公布，目前已上線的小程序數量超過５８萬，後台開發工具使用人數超過１００萬

。小程序日使用用戶數達１﹒７億，其中，一線城市佔３０％，二線城市佔２０％，三線城市佔

１９％，四線及以下佔比３１％。

張小龍還指，之所以看好小程序，是因為小程序代表了一種表達方式、是一種載體。「未來

萬事萬物都包含信息。所有信息都需觸達和溝通。我們希望小程序成為萬事萬物的表達語言，成

為一種溝通方式。」（ｊｙ）

