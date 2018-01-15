【聚焦人幣】中間價一年半高，人幣兌一美元即期開市升１１４點子

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５７４，較上個交易日大升

３５８點子，錄三連升，累計漲幅達６３３點子，錄２０１６年５月３日以來最高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１１４點子，報６﹒４５６６，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒４６８０。（ｊｙ）

